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Политолог Дудчак объяснил, почему Украина боится публичных переговоров по Донбассу

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Политолог Дудчак объяснил, почему Украина боится публичных переговоров по Донбассу

Политолог Александр Дудчак в комментарии ФАН объяснил, почему Украина продолжает скрывать свою истинную позицию от своих граждан и настаивает на режиме секретности в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам эксперта, Киев саботирует переговоры и не хочет признаваться в этом своим гражданам и зарубежным партнерам.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что на заседании в среду киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию.

«Это уже «традиция»: представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров», — заявил Грызлов.

Полпред отметил, что «политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю», поэтому накануне лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта без представителей Киева.

Политолог Дудчак объяснил, почему Украина боится публичных переговоров по Донбассу

По мнению политолога Дудчака, желание скрыть ход переговоров противоречит официальной позиции «демократической» Украины.

«Киев ратует за демократические ценности, за прозрачность и открытость. Почему же им так не хочется афишировать свою позицию? По-моему, очень подозрительная позиция, которая вызывает много вопросов», — отметил эксперт.

Дудчак объяснил, что позиция украинской делегации противоречит Минским соглашениям. Если кто-то узнает, что говорят представители Киева на переговорах, то станет очевидно, что Киев саботирует мирный процесс.

«Было бы очень интересно, чтобы все переговоры прошли в прямом эфире, и украинская делегация изложила свою позицию. Все бы это услышали и поняли, что Украина откровенно саботирует Минский процесс, извращает суть переговоров, пытается их увести с пути, лишь бы не выполнять», — подчеркнул собеседник ФАН.

Дудчак добавил, что Киев мог бы уже озвучить свою позицию, тогда бы переговоры сдвинулись с мертвой точки, и стало бы понятно, будут они выполнять договоренности или нет. Тогда уже можно было бы применять санкционные меры к тем, кто нарушает не просто Минские соглашения, а уже обязательства по итогам встреч в «нормандском формате».

Кроме того, эксперт объяснил, почему представителей Киева перестали приглашать на переговоры.

«Переговоры ведутся уже без Украины, потому что с ней переговоры бесполезны. Всем понятно, что они в стиле «Квартала 95» продолжают разыгрывать клоунаду, но не делом заниматься», — заключил Дудчак.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о заинтересованности Киева в обострении ситуации на юго-востоке Украины. Одновременно власти Киева пытаются поддержать миф о «российской агрессии», отметила она.

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