Политолог Дудчак объяснил, почему Украина боится публичных переговоров по Донбассу

Политолог Александр Дудчак в комментарии ФАН объяснил, почему Украина продолжает скрывать свою истинную позицию от своих граждан и настаивает на режиме секретности в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам эксперта, Киев саботирует переговоры и не хочет признаваться в этом своим гражданам и зарубежным партнерам.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что на заседании в среду киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию.

«Это уже «традиция»: представители Киева предпочитают прямо не отвечать на вопросы, избегать признания очевидных событий, произошедших в результате действий украинской стороны. При этом Киев продолжает скрывать свою истинную позицию от граждан Украины и настаивает на режиме секретности переговоров», — заявил Грызлов.

Полпред отметил, что «политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю», поэтому накануне лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта без представителей Киева.

По мнению политолога Дудчака, желание скрыть ход переговоров противоречит официальной позиции «демократической» Украины.

«Киев ратует за демократические ценности, за прозрачность и открытость. Почему же им так не хочется афишировать свою позицию? По-моему, очень подозрительная позиция, которая вызывает много вопросов», — отметил эксперт.

Дудчак объяснил, что позиция украинской делегации противоречит Минским соглашениям. Если кто-то узнает, что говорят представители Киева на переговорах, то станет очевидно, что Киев саботирует мирный процесс.

«Было бы очень интересно, чтобы все переговоры прошли в прямом эфире, и украинская делегация изложила свою позицию. Все бы это услышали и поняли, что Украина откровенно саботирует Минский процесс, извращает суть переговоров, пытается их увести с пути, лишь бы не выполнять», — подчеркнул собеседник ФАН.

Дудчак добавил, что Киев мог бы уже озвучить свою позицию, тогда бы переговоры сдвинулись с мертвой точки, и стало бы понятно, будут они выполнять договоренности или нет. Тогда уже можно было бы применять санкционные меры к тем, кто нарушает не просто Минские соглашения, а уже обязательства по итогам встреч в «нормандском формате».

Кроме того, эксперт объяснил, почему представителей Киева перестали приглашать на переговоры.

«Переговоры ведутся уже без Украины, потому что с ней переговоры бесполезны. Всем понятно, что они в стиле «Квартала 95» продолжают разыгрывать клоунаду, но не делом заниматься», — заключил Дудчак.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о заинтересованности Киева в обострении ситуации на юго-востоке Украины. Одновременно власти Киева пытаются поддержать миф о «российской агрессии», отметила она.