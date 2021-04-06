Фонд борьбы с репрессиями ждет ответа от Лондона по делу о гибели Сары Эверард

Сотрудники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) изучают скандальную ситуацию вокруг гибели гражданки Великобритании Сары Эверард. В ее жестоком убийстве обвиняют лондонского полицейского.

По данным фонда, инцидент произошел 3 марта в районе Клэпхэм столицы Великобритании. 33-летняя британка возвращалась домой от своего знакомого, но по пути ее похитили. Тело женщины спустя неделю было найдено в графстве Кент под Лондоном. Главным подозреваемым по делу о похищении и убийстве проходит 48-летний сотрудник Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции Уэйн Кузенс.

Инцидент вызвал волну протестов в Лондоне, делом заинтересовались авторитетные правозащитные организации, которые отстаивают права женщин в Великобритании. Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями обратилась к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, министру юстиции Роберту Бакленду, министру внутренних дел Прити Сушиль Патель за разъяснениями относительно инцидента. В организации считают, что убийство Эверард является исключительным примером насилия со стороны сотрудников полиции.