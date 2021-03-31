При упоминании профессии психолога, у многих перед глазами всплывает идиллическая картинка из американского фильма: уютный, со вкусом обставленный кабинет, человек с задумчивым лицом, сидящий в мягком кресле и лежащий на кушетке пациент, рассказывающий специалисту о мучающих его проблемах за немалый гонорар. И мало кто задумывается, сколько лет напряженной учебы и работы над собой стоит за красивым фасадом.

Мы решили узнать больше о такой сложной, но невероятно интересной профессии психолога, поговорить о плюсах и минусах специальности и выяснить, как стать психологом и куда пойти учиться, чтобы вырасти в настоящего профессионала своего дела. На вопросы журналиста ФАН отвечала психолог Элена Гамаюн.

В чем заключается профессия психолога и какие качества для нее важны?

Элена Гамаюн рассказывает, что психолог — это человек, который хорошо разбирается в устройстве мозга и принципах его работы, обладает внушительным багажом теоретических знаний, владеет различными методиками и постоянно совершенствует свои навыки и умения.

По мнению нашего эксперта, главное качество, которым должен обладать хороший психолог — это эмпатия, то есть способность искренне сопереживать. Не притворяться и изображать сочувствие, а именно уметь поставить себя на место клиента и сострадать ему.

Основная задача психолога — реализовать свои глубокие теоретические познания на практике и провести психологическую беседу таким образом, чтобы человек смог самостоятельно принять правильное решение. По словам Элены Гамаюн, грамотный специалист должен не навязать верный с его точки зрения выход из затруднительной ситуации, а создать такую атмосферу в работе, чтобы человек сам нашел эти решения, войдя в правильное психологическое состояние.

Объем знаний и умений, которыми должен обладать хороший психолог весьма велик. Перечислим лишь некоторые из компетенций:

• умение вести диалог, слушать и слышать;

• знание различных техник тестирования, которым обучают в вузах и колледжах по соответствующей специальности;

• владение азами педагогики;

• понимание возрастной и детской психологии;

• знание работы с проективными методиками в психологии.

Категорически не приветствуется в работе психолога:

• навязывание своего мнения;

• настаивание на своем решении;

• деструктивное поведение с клиентом, когда после работы с психологом вместо того, чтобы успокоиться, человек выходит в резко негативном состоянии;

• доведение клиента до слез и в целом до негативных эмоциональных всплесков.

«К сожалению, есть некоторые современные горе-психологи, которые используют такую агрессивную методику в своей работе, — рассказывает Элена Гамаюн. — После посещения таких сеансов мне приходится выводить клиентов из стресса и депрессии, что, конечно, недопустимо».

«Работа психолога — это работа с человеческой душой, с психикой, и это очень тонкая работа, — продолжает наш эксперт. — Нельзя действовать напролом, здесь важно уметь наладить контакт с клиентом, настроиться с ним на одну волну, сперва самому понять мотивы его действий и поступков, а затем помочь человеку осознать и осмыслить их».

Для решения этих задач в работе психолога существует целый ряд специальных приемов, овладеть которыми помогут опытные наставники в хороших учебных заведениях.

Куда пойти учиться?

Существует несколько путей к профессии мечты, и каждый из них имеет право на жизнь.

Колледж

После окончания девятого класса каждый выпускник имеет право остаться в школе или же продолжить обучение в колледже по выбранной специальности, чтобы после его завершения получить диплом о среднем специальном образовании. Таким образом можно выучиться в том числе и на психолога. Если говорить о том, какие предметы нужно сдавать, то в списке обязательных числятся русский язык и математика, однако каждое учебное заведение имеет свои требования, поэтому данный вопрос нужно выяснять индивидуально.

Элена Гамаюн советует после окончания колледжа все-таки постараться поступить в высшее учебное заведение, чтобы иметь больше возможностей для самореализации, которых не даст среднее специальное образование. Наш эксперт рекомендует перед подачей документов на поступление обязательно уточнить, какие права будет гарантировать будущий диплом. Не исключено, что с ним разрешат работать лишь с документацией в школе или детском саду.

Высшее образование

После окончания 11 класса вчерашние школьники могут поступить в вуз по выбранной специальности. Именно этот вариант, безусловно, является предпочтительным и дает куда больше возможностей для последующего профессионального развития, нежели среднее специальное образование. На специализированных факультетах студентам преподают огромное количество предметов, которые должен знать психолог, прежде чем приступить к работе с человеком.

Условия поступления в каждом конкретном случае нужно смотреть индивидуально. Где-то принимают по результатам ЕГЭ, а кому-то придется пройти собеседование или сдать дополнительные экзамены — в каждом вузе свой подход.

Кроме того, очень важно учитывать, какие склонности имеет будущий студент, к чему его больше тянет. Факультеты психологии имеются в самых разных вузах, поэтому есть возможность выбрать то, что действительно по душе. Психологию можно изучать как в педагогическом, так и в медицинском институте, если речь идет о клинической психологии. По каждой специальности будут даваться специальные знания и, соответственно, список экзаменов при поступлении будет отличаться. Так, например, для будущих медиков обязательно знание биологии и химии, тогда как в педагогическом эти предметы ни к чему.

«Посоветовать конкретный вуз довольно сложно, поскольку в каждом городе есть свои учебные заведения, — отмечает Элена Гамаюн. — Особенно хорошо, что в регионах все чаще открываются филиалы больших вузов, и ребята получают возможность получать качественное образование, не уезжая из дома».

Курсы

Данный вид обучения сейчас очень распространен, и здесь нужно очень внимательно смотреть на две вещи: кто преподает предмет и что выпускник получит в итоге. Если лекции читает известный психолог, магистр или доктор наук, а по окончании выдается соответствующий диплом, то такие курсы могут стать отличным способом повысить свою квалификацию.

Существуют разные виды психологии, разные подходы. Их великое множество, и после получения базового образования специалист сам выбирает, где он будет дополнительно обучаться, к примеру, гештальт-терапии, транзактному анализу или чему-то еще, что ему больше по душе.

По мнению Гамаюн, психолог, как и врач, должен постоянно совершенствовать свои навыки, повышать квалификацию и обучаться, посещая различные лекции у известных профессоров, чтобы быть в курсе новых тенденций в науке.

«Если психолог не повышает квалификацию, значит, ему не интересна его профессия, и идти ли к такому специалисту — это большой вопрос», — подытожила эксперт.

Второе высшее образование

Часто бывает так, что человек в юном возрасте заканчивает вуз и только потом понимает, что он учился не на того, и вообще заниматься этим не хочет. Уже будучи более зрелым он осознает, что хочет поменять профессию и сменить сферу деятельности. В таком случается рекомендуется не ограничиваться курсами, а получить полноценное второе высшее образование на базе хорошего вуза и квалификацию специалиста, подтвержденную дипломом государственного образца. Тем более, что такое обучение займет уже не пять-шесть лет, а 2,5-3,5 года.

Совсем списывать со счетов курсы все же не стоит. Найдя свое призвание, человек вполне может дополнительно получать знания у квалифицированных педагогов по таким нестандартным направлениям как нейролингвистическое программирование (NLP), генеративный коучинг, эриксоновский гипноз и т.д. Элена Гамаюн объясняет, что знание различных необычных подходов к психике человека очень сильно повышает профессионализм психолога и дает отличные результаты в работе.

Где может работать психолог?

Это напрямую зависит от того, какую квалификацию человек получил при окончании вуза. Получая диплом, выпускник уже имеет примерное представление о том, где он может применить свои знания, потому что один документ дает право работать, например, в детских учреждениях, а другой — нет. Поэтому здесь имеется четкое разграничение в соответствии с полученной специальностью.

В целом работа психолога востребована и спектр ее достаточно широк. Перечислим лишь некоторые сферы, где дипломированный специалист может трудиться:

• различные частные компании, имеющие в штате психолога для оказания поддержки своим сотрудникам;

• отделы кадров и рекрутинговые агентства;

• взрослые и детские медицинские учреждения и реабилитационные центры;

• детские сады и школы;

• центры дополнительного образования;

• частная практика.

На последнем пункте хотелось бы остановиться отдельно. Отвечая на вопрос, выгодно ли иметь частную практику, Элена Гамаюн отвечает, что в данном случае все зависит от того, есть ли у человека предпринимательская жилка, поскольку здесь стоит вопрос об организации собственного бизнеса со всеми вытекающими сложностями. Помимо того, чтобы быть просто высококлассным профессионалом в психологии, потенциальный бизнесмен должен неплохо разбираться в бухгалтерии, юридических тонкостях, иметь представление о пиаре и рекламе, продвижении в социальных сетях, либо же располагать возможностью поручить все эти заботы команде профессионалов, которые все сделают за него.

«Если человек этих сил в себе не чувствует, — комментирует эксперт, — лучше будет устроиться на работу наемным сотрудником в какой-либо центр, где это все организовано, и спокойно заниматься своим любимым делом».

Сколько зарабатывает психолог?

Средняя зарплата психолога в России сильно зависит от региона, в котором проживает специалист. На примере цены за индивидуальный прием Элена Гамаюн объясняет, что в Москве стоимость может начинаться от 3500 рублей за сеанс длительностью в 45 минут. Однако разовым визитом к психологу ограничиться редко кому удается, как правило, требуется курс из десяти, а то и 15 сессий. Начинающие специалисты берут несколько меньше — от 2500 рублей. Стоимость работы именитого психолога, имеющего докторскую или магистерскую степень, чья фамилия часто встречается в СМИ, может начинаться от 15 000 и доходить до 25 000 за сеанс.

Каждый имеет право поставить ту цену, которую считает нужным, но важно понимать, что цифра должна в целом соответствовать уровню доходов потенциальных клиентов, поэтому в небольших городах, где заработок ниже, чем в столице и других крупных мегаполисах, стоимость приема может начинаться от 1200 рублей.

Профессия психолога: плюсы и минусы

Как и у любой другой, у профессии психолога есть свои достоинства и недостатки.

К положительным сторонам наш эксперт относит следующие пункты:

• Знания в области психологии помогают не только непосредственно в работе, но и в реальной жизни самому психологу, которому бывает легче правильно построить отношения или наладить работу с коллективом.

«Умение слушать, понимать и чувствовать других людей сильно помогает в жизни, потому что вы становитесь более адаптированными к процессам, которые с вами происходят», — комментирует эксперт.

• Высокая востребованность на рынке труда. Как говорилось выше, квалифицированный психолог может применить свои знания во многих сферах.

• Работа психолога приносит чувство глубокого морального удовлетворения, когда удается по-настоящему помочь другому человеку и вывести его из кризисного состояния.

Из минусов Элена Гамаюн выделяет, прежде всего, эмоциональное выгорание и рассказывает, что есть такие психологи, которые принципиально не работают с людьми, подвергшимися изнасилованию, болеющими смертельными заболеваниями, или, например совершившими убийство, потому что они не готовы слушать такого рода истории и пропускать их через себя.

«Если специалист не готов именно к этому, — предупреждает психолог, — то лучше заняться другими направлениями, которых в психологии масса: работа с маленькими детьми, с семейными парами и т.д. Потому что, когда происходит выгорание, помощь требуется уже самому психологу. Доводить до такого, конечно, не стоит».

Таким образом получается, что в хорошем психологе должны сочетаться такие качества как эмпатия и способность не смешивать свои личные проблемы с трудностями в жизни клиента. Умение абстрагироваться и начать сеанс с правильным внутренним настроем поможет избежать эмоционального выгорания и получать удовольствие от профессии. В учебных заведениях учат, как начать сессию с клиентом, в каком состоянии нужно находиться, как настроить себя на работу и освободить мысли после тяжелого клиента. По словам нашего эксперта, этому всему можно научиться, но если человек слишком эмоциональный и впечатлительный от природы, он всегда будет в зоне риска, и работать ему будет довольно сложно.