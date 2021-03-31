Новая внебрачная дочь юмориста Александра Морозова появилась на Первом канале

Москва, 31 марта. Очередной скандал разгорелся в студии Первого канала, на шоу «На самом деле». В эфире появилась новая наследница юмориста Александра Морозова, которую приняла даже его мать.

Некая Оксана Лавренко заявила, что много лет назад родила дочь от артиста. Все эти годы мать юмориста Людмила Константиновна помогала семье финансово, чтобы женщина не портила карьеру Морозову. Кроме того она сама была замужем, а внебрачный ребенок мог стать причиной развода.

«Людмила Константиновна сказала: «Не надо рушить жизнь моему сыну. Дети — это хорошо. Но ему рано пока о них думать. Давай, не будешь разбивать жизнь мужу и ему. Признайся, что ребенок от мужа. А я буду помогать», — рассказала Лавренко в студии.

Морозов, которому сейчас 47 лет, не стал отрицать возможность отцовства. Он честно признался, что в начале карьеры на гастролях часто крутил романы с девушками и мог не знать о возможном рождении ребенка.

«Не собираюсь тут оправдываться, но тем не менее просто расскажу о своей актерской жизни. Я от Владивостока до Калининграда езжу по гастролям, и у меня почти в каждом городе случались какие-то романы. И с кем я созванивался, и где у меня рождаются дети, действительно могу не знать», — поделился артист «Кривого зеркала».

Разрешить ситуацию помогли редакторы программы. Они провели генетический анализ, согласно которому Морозов никак не может быть отцом Ярославы. Лавренко сама была удивлена такому результату, ведь всю жизнь она была уверена, что родила дочь от известного юмориста.

Последнее время Александр Морозов активно занялся своей внешностью. Благодаря упорным тренировкам и помощи медиков артист заметно похудел, после чего перенес операцию по удалению обвисшей кожи.