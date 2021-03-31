Возлюбленную ДиКаприо заподозрили в беременности

Лос-Анджелес, 31 марта. Новость о первом отцовстве актера Леонардо ДиКаприо обрастает все новыми подтверждениями. Причиной новой волны слухов стали фотографии возлюбленной актера модели Камилы Морроне.

Слухи о возможном отцовстве знаменитого актера стали появляться после того, как поклонники увидели изменения в формах Морроне. Фанаты уверены, что у 23-летней модели увеличились талия и бедра. Кроме того, новая пассия актера стала чаще появляться на улице в свободных вещах. А новые фотографии модели лишь подлили масла в огонь.

На снимках, размещенных в Instagram, Морроне позирует в черном свитере крупной вязки. Модель подняла руки вверх, оголив талию и живот. Однако фотограф обрезал кадр таким образом, что интересующие фанатов части тела остались вне снимка.

Фолловеры модели уверены, что возлюбленная голливудского актера намеренно дразнит их, чтобы подогреть к себе интерес и скрыть правду об интересном положении. Несмотря на то что Морроне хранит молчание, фанатов это не остановило от огромного количества поздравлений.

«Вы будете прекрасной мамой, а ДиКаприо — папой»; «Мальчик или девочка? Раскройте тайну!»; «Расскажите уже правду, всем же все очевидно!» — не унимаются подписчики манекенщицы.

Леонардо ДиКаприо стал известен по всему миру благодаря роли Джека Доусона в оскароносном фильме «Титаник». Спустя много лет выяснилось, что роль могла достаться Мэтью Макконахи, однако он проиграл в кастинге.