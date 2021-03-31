Замглавы Минтруда в прямом эфире ОНФ рассказала о мерах поддержки семей с детьми

Представители Общероссийского народного фронта, созданного по предложению Владимира Путина, провели прямую линию. Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина при поддержке эксперта ОНФ, председателя Совета матерей России Татьяны Буцкой, ответила на вопросы жителей регионов России о мерах поддержки для семей с детьми, сообщает ФАН.

Выплаты на детей

Эксперты сообщили, что во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пришло 344 тысячи вопросов. Из них 65 тысяч касались мер социальной поддержки. 40% вопросов уже обработано.

«Вопросы, которые задали граждане нашей страны, рассматриваются на региональном уровне. более масштабные ситуации решаются уже на федеральном — министерствами и соответствующими фондами» — уточнила Баталина.

Замминистра труда и соцзащиты добавила, что только минувшим летом 24 миллиона семей получили президентские выплаты на детей. Она пообещала, что не успевшие этого сделать обязательно получат то, что им положено по закону.

О том, какие выплаты планируются на детей в возрасте от 3 до 7 лет в ближайшем будущем, поинтересовалась в прямом эфире жительница Кировской области по имени Анна.

«Надо помнить о том, что поддержка со стороны государства предусмотрена для разных ситуаций. Пособие положено для приемной мамы, для лица, опекающего ребенка — это обеспечение ребенка. Кроме того, для мамы, которая опекает ребенка, положено вознаграждение. Ранее подобное не предусматривалось. Сегодня эти выплаты положены», — ответила Ольга Баталина.

По ее словам, рассчитывать на выплаты стоит, если среднедушевой доход на каждого человека в конкретной семье не выше прожиточного минимума, определенного в регионе. Она также пояснила, что совершеннолетние до 23 лет, которые продолжили очную учебу, также продолжат получать дотации, так как пока не могут самостоятельно зарабатывать деньги.

«Что касается родителей детей-инвалидов, которые не могут работать. Поскольку они должны ухаживать за больными, им положена компенсация в 10 тысяч рублей. Эта выплата к среднедушевому доходу при расчетах не плюсуется!» — пояснила специалист.

Ольга Баталина заметила, что в настоящее время размер выплаты по указу президента России на детей от 3 до 7 лет составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума региона, в зависимости от ситуации. С 1 апреля 2021 года нуждающиеся могут подать заявление на положенные им выплаты через портал «Госуслуги».

«Трудно объективно оценить уровень дохода семьи. Кто-то имеет неучтенные источники финансов и стремятся получать пособия как нуждающиеся. А кто-то, действительно, имеет доход, едва превышающий минимум, и вынужден жить на уровне бедности. Доход на члена семьи для точного понимания ситуации оценивается на протяжении года. В плане установления социальной справедливости велись и ведутся работы», — уточнила замминистра.

Единый контактный центр

Спикер отметила, что государственными службами оценивается также трудовой потенциал. Учитывается, работают ли члены семьи, стоят ли на учете в службе занятости как безработные, имеются ли в собственности жилые площади, автомобили.

Баталина обратила внимание, что по совокупности на члена нуждающейся семьи должно приходиться не более 24 квадратных метров жилья. Кроме того, по словам представительницы министерства, планируется запуск работы единого контактного центра по запросам, связанным с детскими выплатами. Предполагаются консультации, разъяснения с помощью горячей линии.

«Если семья получает выплаты, а обстоятельства изменились, выплаты будут продолжаться до конца года. Выплаты на детей от 3 до 7 лет — региональные. Они определяются на федеральном уровне, но региональные власти могут уточнять требования для получения выплат», — добавила эксперт.

Жительница Воронежской области сообщила, что ее семья заключила на местном уровне контракт на приобретение телят. После этого выплаты семье увеличили с 50 до 100%. Она спросила, законной ли будет покупка коровы.

Ольга Баталина выразила уверенность, что семье должны пойти навстречу, так как вопрос касается формирования семейного дохода. От этого зависит качество жизни граждан. Она добавила, что примеров успешного начала и ведения собственного, семейного бизнеса в России достаточно много. Перспективные начинания власти должны поддерживать.

Принцип социального казначейства

Марина из Саранска поблагодарила руководство государства за уже осуществленные меры поддержки родителей, которыми она воспользовалась, и задала вопрос о выплатах, положенных на детей до 3 лет.

«Мы должны решить комплекс проблем. Выплаты на детей от 3 до 7 лет — это принцип социального казначейства. Проект принес ощутимые результаты. После получения заявки ведомство начинает работу. Это эффективно и рационально. Выплаты подобным способом повсеместно будут производиться с 2023 года. Что касается выплат на детей до 3 лет, они положены семьям, доход которых составляет не ниже двух прожиточных минимумов. Это позволит не лишать семью прочих дотаций», — ответила Баталина.

Эксперт ОНФ уточнила, что выплаты, положенные на первого ребенка возрастом до 3 лет, платят из средств бюджетов федерального и регионального, а на второго — из материнского капитала. Платежи при рождении третьего и последующих детей осуществляются по нормативным актам региона.

Наталья из Новгородской области во время прямой линии рассказала, что из-за проблем со здоровьем не может работать, при этом она ухаживает за маленьким ребенком. Молодая женщина поинтересовалась у экспертов ОНФ, какую помощь она может получить от государства.

«Необходимо рассмотреть вопрос гибкой занятости, но вначале подлечиться. Вам могут предоставить социальный контракт в связи с трудной жизненной ситуацией на полгода. Выплаты будут зависеть от прожиточного минимума, определенного в вашем регионе», — сообщила замминистра труда и социальной защиты.

Баталина напомнила, что, помимо прочих, существуют государственные меры поддержки при рождении ребенка по получению инвалидности, по достижению пенсионного возраста. Она порекомендовала гражданам пройти регистрацию на портале государственных услуг и оставить заявку на оповещение, тогда пропустить положенные выплаты будет невозможно.

Заместитель министра также уведомила, что скоро в России будут введены еще два вида поддержки. Будут меняться и инструменты по отслеживанию ситуации.

«Сертификат на получение материнского капитала сегодня выдается без предварительного обращения — по факту регистрации родившегося ребенка. С портала «Госуслуги» к вам в кабинет приходит уведомление», — дополнила специалист.

Дозвонившаяся в прямом эфире к экспертам молодая мама по имени Анна пожаловалась, что во время беременности развелась, и отец ребенка не хочет предоставить требуемые для оформления выплат документы.

Ольга Баталина подтвердила, что подобная ситуация, к сожалению, не уникальна. По ее словам, Фонд социального страхования запросит бумаги у несговорчивого отца сам. Орган социальной защиты установит, кто из родителей фактически ухаживает за ребенком, и деньги выдадут тому, кому это положено. Получаемые алименты при расчете дохода на члена семьи не учитываются.

«Скоро все сведения будут сведены в единую цифровую систему. С 2023 года многое в нашей жизни изменится», — констатировала замминистра.

Она отметила, что скоро россияне смогут убедиться, какие преимущества и удобства принесет им цифровизация.