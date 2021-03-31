Антонов заявил о заинтересованности России и США в добрых отношениях

Москва, 31 марта. Российская Федерация не собирается бегать за Соединенными Штатами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сейчас он находится в Москве по приглашению на консультацию. Антонов подчеркнул, что добрые отношения между Россией и американской стороной нужны обеим странам.

«Хочу сразу же сказать: добрые и хорошие, прагматичные отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки нам нужны в той же степени, что и Соединенным Штатам Америки. Ни за кем мы бегать не будем», — заявил российский посол.

По его словам, если Вашингтон хочет поддерживать нормальные отношения с Москвой, то от российской стороны всегда будет положительный ответ. Однако у РФ и США нет времени на раскачку.

Ранее он заявил, что Вашингтон взял курс на раскручивание санкционной спирали против Москвы под надуманными предлогами.