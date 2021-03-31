СОМБ потребовал опровергнуть вброс Guardian о российских инструкторах в ЦАР

Представитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов обратился с официальным письмом к главному редактору The Guardian Кэтрин Софи Винер. Британское издание опубликовало материал, где со ссылкой на доклад независимых экспертов Совета ООН российским инструкторам в ЦАР приписали причастность к нарушениям прав человека.

Иванов подчеркнул, что россияне в Центральноафриканской Республике находятся по официальному приглашению властей и в соответствии с разрешением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Инструкторы занимаются обучением местных военнослужащих, никакого участия в боевых действиях на территории африканской страны они не принимают. Поэтому обвинения независимых экспертов ООН, на которые ссылается The Guardian, являются голословными и безосновательными.

«Согласно Декларации принципов поведения журналистов, принятой на Втором Всемирном Конгрессе Международной Федерации журналистов в 1954 года: «Уважение правды и права общества знать правду — первоочередной долг журналиста». Принимая во внимание статус вашего издания и учитывая Декларацию принципов поведения журналистов, прошу вас проявить объективность и дать опровержение неподтвержденным фактам, фигурирующим в вашей статье», — написал Иванов.

Также руководитель СОМБ обратился и к представителям ООН с аналогичной критикой в адрес создателей доклада о работе российских инструкторов в ЦАР.

«От имени Содружества офицеров за международную безопасность —организации, представляющей интересы российских инструкторов в ЦАР, хочу сообщить экспертам Совета ООН по правам человека, что никаких «российских наемников» в ЦАР не существует и данная информация не соответствует действительности», — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что инструкторы строго придерживаются целей и задач, которые были описаны в уведомлении для Комитета по Санкциям Совета Безопасности ООН, и также, как и Guardian, напомнил, что они не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР.

«На основании вышеизложенного, мы требуем от независимых экспертов и других представителей ООН исключить из своего лексикона слово «наемник», которое мы считаем некорректным, неэтичным и не имеющим никакого отношения к гражданским инструкторам из Российской Федерации, находящимся в ЦАР с официальной миссией», — подытожил Александр Иванов

Руководитель СОМБ призвал Совет ООН по правам человека создать совместную комиссию и представить факты, на основании которых независимые эксперты организации подготовили доклад с критикой деятельности армии ЦАР и их союзников.

Ранее Александр Иванов назвал распространение вбросов о работе российских инструкторов в ЦАР реакцией недоброжелателей на их успехи.