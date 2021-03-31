Спорт — важная составляющая жизни многих современных женщин. Регулярные физические нагрузки позволяют поддерживать отличную форму и чувствовать себя уверенно. Многие настолько привыкают к постоянным тренировкам, что испытывают дискомфорт, пропустив даже одно занятие.

Узнав о том, что находятся в «интересном» положении, заядлые спортсменки задаются вполне резонным вопросом, а можно ли заниматься спортом при беременности, и если да, то каким, ведь теперь будущая мама несет ответственность не только за себя, но и за малыша, который растет и развивается внутри нее. Чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы, касающиеся физических нагрузок во время деликатного периода вынашивания ребенка, мы поговорили с заведующей отделением гинекологии столичного клинико-диагностического центра федеральной сети клиник, врачом акушером-гинекологом Фидан Лятифовой.

Зачем нужно заниматься спортом во время беременности

Безусловно, беременность — особый период в жизни любой женщины, и она должна беречь себя от чрезмерных физических нагрузок и любых негативных воздействий извне. Однако это вовсе не означает, что все девять месяцев нужно провести, лежа на диване. Напротив, умеренная двигательная активность крайне важна для нормального вынашивания ребенка, хорошего самочувствия беременной и успешных родов.

«Малоподвижный образ жизни будущей мамы, не вызванный строгими медицинскими показаниями, может стать причиной многих неприятностей, — комментирует Фидан Лятифова. — Так, отсутствие физических нагрузок зачастую влечет за собой снижение мышечного тонуса, кислородное голодание у матери и плода, ослабление родовой деятельности и другие порой опасные последствия».

Причин продолжить заниматься спортом во время беременности предостаточно.

Перечислим основные:

• Регулярные тренировки позволяют сохранить форму и легче восстановиться после родов. Правильное питание и спорт помогут держать под контролем лишние килограммы и не набирать слишком много.

• Снижаются риски развития отеков, а также гестационного сахарного диабета и грозных осложнений, являющихся его следствием: преэклампсии и эклампсии.

• Происходит укрепление мышц спины, в результате чего женщина меньше страдает от дискомфортных ощущений в этой области.

• Нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, запоры беспокоят меньше или не беспокоят вовсе.

• Улучшается самочувствие и общее состояние. Женщины, продолжающие тренировки в умеренном темпе, меньше подвержены так называемым «эмоциональным качелям», их настроение более стабильно.

• Специальная гимнастика и различные дыхательные упражнения — отличная подготовка к родам.

Наш эксперт рассказывает, что не так давно группа ученых провела масштабное исследование, касающееся течения беременности и родов у женщин, занимающихся спортом на профессиональном уровне. Результаты были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины. Один из авторов, профессор Норвежской школы спортивных наук Кари Бё рассказывает, что некоторая часть спортсменок не стала отказываться от тренировок, узнав о своем новом положении, и физические нагрузки не оказали никакого отрицательно воздействия ни на плод, ни на самих будущих мам. По словам исследователя, осложнения встречаются в равной степени как у обычных женщин, так и у атлетов, но никакой явной взаимосвязи с занятиями спортом при этом не прослеживается.

Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что специалисты не утверждают и обратной зависимости — неоспоримых доказательств того, что спортсменки вынашивают и рожают легче тоже нет.

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что тренировки для беременных не противопоказаны, однако важно во всем знать меру.

Спорт во время беременности: рекомендации по триместрам

Фидан Лятифова призывает не отказываться от физических нагрузок во время беременности, но соблюдать некоторые правила и помнить о противопоказаниях. Так, в первом триместре стоит воздержаться от тренировок, если существует угроза прерывания беременности, предлежание хориона, гипертонус или укорочение шейки матки. Во втором и третьем триместрах следует соблюдать особую осторожность при имеющемся укорочении шейки матки (ИЦН), предлежании плаценты и низкой плацентации.

Об индивидуальных противопоказаниях, если таковые имеются, беременной расскажет наблюдающий ее акушер-гинеколог.

Поговорим более подробно о том, каким спортом можно заниматься на разных сроках беременности.

Первый триместр

«На ранних сроках беременность еще не совсем стабильна, и чрезмерная физическая активность может навредить, — комментирует наш эксперт. — Тренировки следует приостановить до консультации с врачом».

Мнения относительно занятий спортом в этот период расходятся. Некоторые специалисты советуют полностью исключить любой спорт вплоть до 13 недели, когда наступает так называемый «золотой» период беременности, а основные критические моменты уже позади. Новые спортивные вершины покорять не стоит даже при идеальном самочувствии, а вот ходьба, плавание и дыхательная гимнастика будут в самый раз.

Второй триместр

Позади токсикоз и постоянная слабость, сейчас наиболее подходящее время для физической активности. После 13 недели можно, наконец, вернуться в любимый фитнес-клуб, благо выбор программ для беременных весьма велик. Отлично подойдут йога, пилатес, аквааэробика, специальные тренировки с инструктором. Фидан Лятифова не запрещает даже бег и велосипед при соблюдении необходимых мер безопасности.

Третий триместр

Пришло время немного сократить нагрузки и максимально направить свои тренировки на подготовку организма к скорым родам. Бассейн и дыхательные упражнения сейчас станут лучшими видами спорта для будущей мамы.

Оптимальная продолжительность тренировки во время беременности, по мнению нашего эксперта, составляет около одного часа. Заниматься желательно 2–3 раза в неделю, ориентируясь на самочувствие женщины.

Возвращаться к полноценным занятиям после родов нужно постепенно, начиная с легких нагрузок и бега. Начинать можно через один–два месяца после самостоятельных родов и через два–три месяца после кесарева сечения.