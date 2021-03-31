Успенская решила стать матерью вслед за Пугачевой

Москва, 31 марта. Певица Любовь Успенская заявила о своем желании завести второго ребенка. Сенсационное заявление артистка сделала во время модного показа в театре «Школа современной пьесы».

Организацией крупного мероприятия занималась продюсер Яна Рудковская и артист русского балета Сергей Филин. Открыли праздник подопечные балетмейстера. Следом начался показ, в котором приняли участие дети российских звезд. На подиуме блистали сын Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр, его друзья Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, а также сын телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина Арсений.

Среди зрителей сидела королева русского шансона Любовь Успенская, которая не отрывала взгляда от юных артистов. Для выхода в свет она выбрала дерзкое черное мини, привлекающее к себе внимание. Во время общения с журналистами «Комсомольской правды» 67-летняя звезда призналась, что давно думает о втором ребенке. Снова стать матерью артистка планирует с помощью процедуры ЭКО или суррогатного материнства.

«Я, может, еще стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что — рыжая?» — призналась Успенская.

У популярной артистки уже есть взрослая дочь Татьяна Плаксина, отношения с которой знаменитости удалось наладить совсем недавно. Долгое время родственницы ругались, обвиняя друг друга в страшных вещах.

После длительного отсутствия Плаксина наконец вернулась в Москву, после чего ее лицо стало чаще появляться в публикациях королевы русского шансона. Фолловеры Успенской восторгаются трогательными снимками.