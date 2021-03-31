Молодежная сборная России проиграла Дании и завершила выступление на Евро-2021

Сомбатхей, 31 марта. Игроки молодежной сборной России по футболу с разгромным счетом 0:3 уступили датчанам и не смогли выйти в плей-офф чемпионата Европы.

Подопечные Михаила Галактионова пропустили первый мяч от сборной Дании уже в дебюте поединка, который проходил на венгерском стадионе «Халадаш». Йеспер Линдстрем отдал Ларсену и форвард не оставил шансов Александру Максименко. Спустя минуту Андрес Драйер при полном попустительстве игроков обороны российской сборной увеличил преимущество датчан. Третий мяч влетел в ворота Максименко на 90-й минуте матча. Его автором стал Карло Хольс.

Молодежная сборная России проиграла со счетом 0:3, завершив выступление на групповом этапе Евро-2021 с тремя очками в активе. Плей-офф турнира пройдет летом этого года.