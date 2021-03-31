Панов объяснил, как отсутствие мигрантов повлияло на стоимость квартир в РФ

Отсутствие трудовых мигрантов повлияло на стоимость квартир, рассказал координатор «Деловой России» по Северо-Западному Федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Я видел множество мнений относительно повышения стоимости недвижимости: и ослабление курса национальной валюты, и того, что субсидированная процентная ставка рассматривается с точки зрения продолжения или сокращения этих сроков. Как вы знаете, она сейчас продлена до 1 июля, и что после этого срока пока непонятно. Центробанк и ряд банков выступают против ее продления. Рассматривается перспектива, чтобы в отдельных крупных регионах: Сочи, Санкт-Петербург и Москва это будет ограничено. Но на стоимость недвижимости также повлиял и вопрос трудовых мигрантов, потому что мы не смогли компенсировать тот объем рабочей силы, которого теперь нет», — прокомментировал Панов.

По его словам, субсидированная процентная ставка стимулировала приток денежных средств в индустрию строительства. Соответственно, строители вывели на рынок как новые объекты, так и ускорили темпы строительства уже начатых. Безусловно, кадры требовались. Заместить объем трудовых мигрантов теми ресурсами, которые находились в пределах страны, не получилось. Это повлияло на рост зарплат.

«В отдельных случаях зарплата поднялась от 20 до 40%. В основном это те направления, которые связаны с неблагоприятными условиями труда. Когда рабочие перерабатывали сверх нормы, им добавляли зарплату. Например, это были те, кто вяжет арматуру. К тому же зима была достаточно снежная, а темпы надо было ускорять. Но это касалось регионов, где наблюдался колоссальный спрос на недвижимость», — пояснил Панов.

Панов считает, что увеличение зарплаты — незначительная часть в той возросшей стоимости на недвижимость, которая произошла в ряде регионов страны, где жилье подорожало на 40%. Строители надеются, что спрос на недвижимость не спадет. По словам Панова, предприниматели рассчитывают, что ипотечные ставки, установленные банками, будут держаться в районе 6-7%, и не вернутся к 12-14%.

Ранее ФАН рассказывал, что два крупнейших города Российской Федерации оказались в мировом топ-10 по самым быстрорастущим ценам на жилую недвижимость.