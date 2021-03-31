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Sohu: столкновение с Россией обернется для НАТО серьезными проблемами

Sohu: столкновение с Россией обернется для НАТО серьезными проблемами

Пекин, 31 марта. Нападение НАТО на Россию чревато серьезными проблемами для стран Запада, уверены эксперты из Китая.

Североатлантический альянс был создан для противостояния СССР. Однако даже после распада Советского Союза военно-политический блок Запада все еще нацелен на Москву. Но попытка схватки с Россией закончится плачевно для НАТО, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных обозревателей китайского издания Sohu.

Аналитики ранее провели симуляцию, в которой попытались разыграть военное столкновение между Альянсом и Российской Федерацией. В итоге выяснилось, что быстрое поражение стран Балтии и Польши исключит возможность Западу перебрасывать свои подкрепления в этот регион.

«Странам НАТО пора изменить свое отношение к России», — уверены авторы.

Эксперты из КНР обратили внимание на эффективность реформ главы Минобороны России Сергея Шойгу. Армия Польши не может идти ни в какое сравнение с ВС РФ, пишут в Sohu. Даже увеличение военной помощи от Вашингтона не может спасти Варшаву. Основным преимуществом России в этом плане является не только техническое превосходство, но и отличная подготовка военнослужащих и офицерского корпуса.

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