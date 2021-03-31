Транспортный рейд в Тульской области выявил много различных нарушений

Тула, 31 марта. Активные массовые проверки перевозчиков в сфере пассажирского транспорта начались в регионе. Ревизоры из Ространснадзора, Госавтоинспекции и других ведомств уделяют большое внимание всем аспектам соблюдения законодательства. И результаты пока говорят о том, что не всегда действия перевозчиков полностью соответствуют правовым нормам.

«У пассажиров должна быть возможность расплатиться по безналу, пользуясь всеми имеющимися скидками. Министерство продолжит работу с коммерческими перевозчиками, чтобы в максимально короткие сроки обеспечить возможность безналичной оплаты на всем транспорте региона», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Самые распространенные нарушения, по фактам которых составлены административные протоколы — разнообразные технические неисправности пассажирского транспорта и отсутствие полного пакета необходимых документов при выходе на маршрут. Серьезная проблема, которую проверяющие зафиксировали в ходе рейдов, заключается в неработающих терминалах для безналичной оплаты проезда. По этой причине пассажиры вынуждены либо искать наличные деньги, либо вообще покидать салон. Ни то, ни другое не обеспечивает удобства гражданину, готовому оплатить поездку банковской картой.