Вашингтон восстановит действие санкций в отношении Белоруссии

Вашингтон, 31 марта. Государственный департамент США пообещал восстановить ограничения в отношении десяти госпредприятий Белоруссии.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск будет точечно отвечать на западные рестрикции. При этом глава правительства пообещал, что Белоруссия будет действовать аккуратно.

Кроме того, Головченко напомнил об особом указе президента республики Александра Лукашенко. Согласно тексту документа, закон предусматривает возможность введения ответных мер в отношении лиц, применяющих неправомерные санкции экономического характера.