Совфед досрочно прервал сенаторские полномочия Олега Мельниченко

Москва, 31 марта. Совет Федерации досрочно прекратил сенаторские полномочия врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Совфед принял соответствующее решение на заседании, которое состоялось 31 марта. Мельниченко лишили сенаторских полномочий, так как с недавних пор он руководит Пензенской областью.

Политик пользовался доверием всех представителей палаты, подчеркнула спикер СФ Валентина Матвиенко.

«Я хочу от всех нас искренне поблагодарить вас за вашу очень ответственную работу. Вы оставили очень хороший, добрый след как сенатор, как председатель комитета в истории Совета Федерации. Неслучайно президент РФ оказал вам такое доверие», — обратилась Матвиенко к врио губернатора.

Она указала на «очень ответственный период» в грядущем этапе жизни Мельниченко. Врио губернатора предстоит завоевать доверие жителей Пензенской области и избраться на пост руководителя региона, пояснила Матвиенко.

Олег Мельниченко является выпускником "школы губернаторов". Ее программа подготовки кадров основана на базе Высшей школы государственного управления.

На днях врио губернатора Пензенской области утвердил новый состав правительства.