Киев, 31 марта. Надежды Киева на то, что НАТО поможет в войне в Донбассе, лишены основания, поскольку Вашингтон не станет рисковать жизнями своих солдат ради Украины.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин объяснил в эфире YouTube-канала «Перший незалежний», почему НАТО не поможет в случае возобновления конфликта в Донбассе в масштабах 2015 года. Он напомнил, что Россия приняла на вооружение гиперзвуковое оружие, с помощью которого без применения ядерного оружия могут быть уничтожены ключевые центры управления Запада.

«Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет», — уверен Волошин.

Состояние украинских вооруженных сил характеризует реакция депутата ВР Анны Колесник от президентской партии «Слуга народа» на доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. Ранее СМИ сообщили, что Колесник во время доклада главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака с помощью смартфона в социальных сетях призывала «валить из страны».