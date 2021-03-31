Росстат рассказал о подорожании картофеля и моркови

Москва, 31 марта. В Российской Федерации продолжился рост стоимости картофеля и моркови. Об этом стало известно из информации Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В среднем за период с 23 по 29 марта плодоовощная продукция в России подешевела на 0,2%. Это произошло благодаря падению стоимости помидоров и огурцов (на 2% и 5,4%). При этом некоторые продукты все же выросли в цене за подотчетную неделю.

«В то же время подорожали: морковь — на 3,1%, картофель — на 2,6%», — ссылается РИА Новости на данные Росстата.

Одновременно белокочанная капуста прибавила в стоимости 1,8%. Цена на лук увеличилась за неделю на 1,5%, а яблоки подорожали на 0,2%, сообщила служба.

Меры по сдерживанию роста цен на продукты ранее оценил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Действия властей позволяют избегать «товарных перекосов», добавил представитель Кремля.