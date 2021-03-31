Вассерман назвал Трампа наиболее вероятным кандидатом от республиканцев в 2024 году

Исходя из текущих реалий американской политики, именно Дональд Трамп является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее Трамп в эфире онлайн-шоу The Right View, размещенном на видеохостинге YouTube, заявил, что у его сторонников «есть надежда» на то, что в 2024 году он будет вновь бороться за место в Овальном кабинете Белого дома. В интервью своей невестке Ларе Трамп он подчеркнул, что больше всего после ухода с поста главы государства его тревожит состояние внешней политики Соединенных Штатов.

«Рассуждения о том, что экс-президент создаст свою партию для похода на выборы, конечно, велись, однако в современных американских условиях это практически нереально, — убежден Вассерман. — Появится ли у республиканцев кандидат лучше Трампа? Теоретически, это возможно, но практически — маловероятно».

Политолог подчеркнул, что, если бы не пандемия коронавируса, 45-й президент США переизбрался бы на свой пост вновь без особых проблем.

«Демократам не помог бы даже такой откровенный вброс голосов и такие масштабные махинации, какие они продемонстрировали на выборах главы государства в ноябре прошлого года, — заметил интеллектуал. — У Трампа был колоссальный перевес в большинстве штатов, где были возможны колебания мнений избирателей».

Однако масштабная эпидемия, по словам собеседника ФАН, резко ограничила возможности американского производства и сделала людей «вновь безработными, как это было до Трампа». Если бы не это обстоятельство, убежден Вассерман, Джозеф Байден никогда не вошел бы в Овальный кабинет Белого дома.

«Отмечу, что в Соединенных Штатах рекордно частые выборы, — сказал политолог. — Каждые два года там переизбирается вся нижняя палата парламента целиком и треть членов Сената! Аналогичным образом это устроено и на уровне Штатов — таким образом, страна находится в состоянии постоянной предвыборной лихорадки!».

Интеллектуал вспомнил про такую особенность американской юридической системы, как «странные законы» — судебные решения по конкретным делам, имеющие силу прецедента по отношению к аналогичным разбирательствам, но при этом не понятные для понимания вне контекста.