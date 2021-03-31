В Хабаровске готовят к запуску мобильное приложение по поиску солдатских захоронений

Хабаровск, 31 марта. В Хабаровске готовят к запуску мобильное приложение для телефонов с операционной системой Android, где будет систематизирована вся информация о захоронениях погибших в боях солдат. Об этом ФАН рассказал председатель хабаровского регионального отделения «Поискового движения России» и общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж» Никита Кобзев.

«В приложении будут фотография героя, захоронения, информация о нем. Оно уже разработано, сейчас наши добровольцы забивают данные, потому что у нас нет нормальных реестров именно по воинским захоронениям на наших кладбищах. Первые 2000 захоронений сейчас вносим. У нас, к сожалению, была техническая заминка с самим приложением, немного дольше по техзаданию его ребята делали, и сейчас мы нагоняем время», — отметил он.

Мобильное приложение будет напрямую связано с всероссийским проектом поискового движения России «Судьба солдата», где содержится информация о боевых подвигах и биографиях участников Великой Отечественной войны.

«Добровольцы фотографируют ветеранские захоронения, приводят в порядок, если они заброшенные, а потом проверяют его боевой путь по базе данных проекта «Судьба солдата», все это туда должно быть внесено вместе с фотографией захоронения», — добавил Кобзев.

По словам общественника, мобильное приложение призвано помочь найти захоронение.

«Для того, чтобы любой родственник, который знает, что у него, к примеру, был прадедушка, который жил в Хабаровске, и волей случая он планирует приехать в Хабаровск, мог посетить захоронение. Я сам ездил на захоронение моего прапрадеда, погибшего в Орловской области, мне помогло очень сильно, что я в поисковике вбивал именно эту местность, поселок, населенный пункт, этих захоронений было несколько. И так же пользователи приложения смогут увидеть, где это, как подойти», — пояснил собеседник ФАН.

По словам Никиты Кобзева, пилотную версию приложения планируется запустить к лету. В ней будут охвачены только солдатские захоронения на территории Хабаровска. В перспективе база данных будет расширена до масштабов всего края, а в случае успешного развития проекта — и на другие регионы России.