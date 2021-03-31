Воронежца задержали при передаче взятки по делу бывшего вице-мэра

Воронеж, 31 марта. Правоохранители задержали бизнесмена, которого заподозрили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ФСБ России по Воронежской области. Следствие полагает, что фигурант предложил бывшему вице-мэру региональной столицы за 9 млн рублей решить вопрос о смягчении наказания. Однако в действительности у него не было возможности повлиять на ход дела в пользу экс-чиновника.

Предполагаемого преступника задержали при передаче суммы в 3 млн рублей. Расследование продолжается, устанавливаются личности возможных участников мошеннической схемы.

Заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова, обвиняемого в получении взятки в 130 млн рублей, отправили в СИЗО, сообщал сайт 360tv.ru. Деньги он получал лично через посредников, а также на банковские счета.