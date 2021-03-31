Хью Гранта лишили 20 млн долларов и роли в кино из-за проститутки

Лос-Анджелес, 31 марта. Известный голливудский актер Хью Грант лишился роли в фильме из-за громкого скандала с проституткой. Подробности инцидента рассказал сценарист Стив Мазур.

Скандал вокруг Хью Гранта произошел в 1995 году, когда актера арестовали на Сансет-бульваре в Голливуде в компании юной темнокожей проститутки во время занятия оральным сексом. После инцидента от артиста отвернулись многие режиссеры и продюсеры, тем самым лишив его работы. В то время Грант должен был проходить кастинг на главную роль в фильме «Лжец, лжец», в итоге проект отдали Джиму Керри.

«Мало кто знает, что главную роль в «Лжец, лжец» должен был сыграть Хью Грант. Тогда Хью снимался в картине «Четыре свадьбы и похороны». Мы вели с Грантом переговоры. На субботу мы назначили кастинг. А в пятницу Хью Гранта поймали с проституткой на бульваре Сансет. В итоге, разумеется, мы не смогли с ним встретиться», — рассказал сценарист Стив Мазур в беседе с российскими коллегами из школы кино и телевидения «Индустрия».

Тогда создатели фильма обратили внимание на Керри, который пытался получить более серьезную роль. Артист готов был сниматься за 20 миллионов долларов. В итоге продюсеры согласились на его условия.

В одном из своих недавних интервью Грант признался, что изменил актрисе Элизабет Херли с девушкой легкого поведения в 1995 году из-за плохого настроения после просмотра одного из своих фильмов.