Чуда не произойдет: в России оценили призыв депутата Рады «валить» из Украины

Киевские власти ведут игру, в которой уже давно нет никаких человеческих чувств и ценностей, морали и нравственности. Об этом в беседе с ФАН рассказал глава Музея боевого братства России, общественный деятель Герман Владимиров.

Необходимость экстренно покинуть Украину высказала депутат фракции «Слуги народа» Анна Колесник. Во время выступления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, народная избранница отправила в мессенджере сообщение: «Мы слушаем Хомчака. Нужно валить из страны». Экран ее смартфона выхватили объективы репортеров.

Позднее сама Колесник в Facebook пояснила, что подразумевала поездку за рубеж на майские праздники. Но через какое-то время запись из ее аккаунта исчезла.

«Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь!» — написала она.

Сейчас пользователи социальных сетей яростно комментируют последнюю свежую запись на странице Колесник. Ее засыпают критикой м вопросами о том, куда она собралась бежать из Украины в случае возобновления боевых действий на линии фронта в Донбассе.

Общественный деятель Герман Владимиров в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал призыв оценил призыв депутата Рады «валить» из Украины. По его словам, киевские власти заинтересованы лишь в собственном обогащении.

«Любая власть, в первую очередь, должна думать о народе, а не о своем собственном кармане. Украина интересует киевские власти лишь как средство обогащения. Это происходит, начиная с 2014 года. Они думают лишь в плоскости того, чтобы нахапать как можно больше из этого корыта, да и свалить подальше. В основном у власти на Украине находятся космополиты. Такие люди обычно говорят: моя Родина там, где пятая точка в тепле. Поэтому украинские элиты рассматривают собственную страну как станок для зарабатывания денег. То, что сегодня рассказывают украинские СМИ — игра, в которой уже давно нет никаких человеческих чувств и ценностей, морали и нравственности», — сказал собеседник ФАН.

Глава Музея боевого братства России заявил о том, что в ближайшей перспективе Украине не светит ничего хорошего, поскольку страна находится на грани краха.

«Мы становимся невольными свидетелями крушения того, что сегодня еще называется украинская государственность. Никаких чудес на Украине не произойдет. По крайней мере, я не вижу никаких перспектив для соседней страны в обозримом будущем», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Киев уничтожает надежду России на сохранение украинской государственности.