Актриса Екатерина Климова поделилась секретами стройности

Москва, 31 марта. Вопрос лишних килограммов мало волнует известную актрису Екатерину Климову. В откровенном интервью она рассказала, для чего придерживается строгой диеты.

Знаменитость всегда отличалась стройной фигурой и прекрасным внешним видом. Звезда фильма «Матч» рассказала, что ограничения в питании ей нужны для здоровья организма в целом. Артистка старается следить не только за своим рационом, но и за тем, что употребляют в пищу ее дети. Однако во время ее гастролей наследники уходят «в отрыв», когда гостят у бабушки. Там им позволяется кушать запретные шоколадки, пельмени и сосиски.

43-летняя Климова отметила, что давно вошла в режим правильного питания и ежедневных тренировок, именно поэтому ее никогда не волновал вопрос лишних килограммов.

«Если говорить о лишних килограммах, то у меня этой проблемы нет и не было. Диету я соблюдаю не для того, чтобы оставаться стройной, а для здоровья. Стараюсь питаться правильно. Я считаю, что все должно присутствовать: и спорт, и диета, и какие-то другие процедуры, массаж, например. Очень его люблю. Я делаю каждый день гимнастику, еще мне нравится пилатес, также люблю плавать», — поделилась актриса в интервью изданию 7days.

Артистка призналась, что с наступлением пандемии коронавируса в ее жизни появилось больше активностей дома. Из-за отсутствия работы она не забросила себя и продолжала уделять необходимое время спорту, сообщает «Вечерняя Москва».

При всей строгости в воспитании Климова старается быть близким человеком для своих четверых детей. По словам актрисы, она регулярно разговаривает с ними, выслушивает по любому поводу, поскольку ей важно знать, что происходит в их жизни.