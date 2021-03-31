Депутат бундестага выступил за мораторий на строительство «Северного потока — 2»

Берлин, 31 марта. Необходимо ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». С таким призывом выступил немецкий депутат Петер Байер.

Парламентарий является координатором правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству. Байер уверен в необходимости ввести мораторий на «СП-2». По его словам, проект «мешает» перезагрузке трансатлантических отношений.

«Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя», — заявил депутат в интервью изданию WirtschaftsWoche.

Байер обратил внимание на настрой Вашингтона по отношению к проекту. Политик поддержал идею сильной Европы, но выступил против изоляции от США.

Американская сторона неоднократно выражала протест в сторону «Северного потока — 2», несмотря на то, что проект является коммерческим. Вашингтон ввел ряд санкций против связанных с ним компаний.

Трубоукладочная баржа «Академик Черский» направилась на запад, к месту достройки трубопровода. Судно должно присоединиться к строительству. Сейчас укладку труб производит баржа «Фортуна».