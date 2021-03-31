Цифровой Евро может появиться к 2025 году

Франкфурт-на-Майне, 31 марта. Европейский Центральный банк (ЕЦБ) рассказал о подготовке, которую проделывает учреждение, чтобы осуществить потенциальных запуск виртуальной валюты ЕС, передает Bloomberg.

Фискальный регулятор Европы опубликует анализ 8 тыс. ответов и рекомендаций, которые были получены им во время публичных консультаций по вопросу создания цифровой валюты Европейского Союза.

«Мы должны убедиться, что делаем это правильно — это наш долг перед европейцами», — сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее мнению, процесс запуска займет не меньше четырех лет. Она призвала европейцев оставаться реалистами. Известно, что окончательное решение о введении цифровой евровалюты будет принято во второй половине 2021 года. Лагард отметила, что многие национальные банки прямо сейчас находятся на разных этапах создания цифровых валют.

Представитель «Партии Роста», IT-специалист и предприниматель Николай Пальченко ранее оценил перспективу внедрения электронного рубля.