Ближневосточные амбиции Пекина: Китай заключил соглашение с Оманом

Маскат, 31 марта. Китай договорился с Оманом об укреплении двусторонних отношений. Главы МИД обеих стран встретились в оманской столице Маскате, где подписали соглашение о безвизовом режиме для туристов и подтвердили свою приверженность совместной работе по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Это соглашение стало частью одновременно и китайской стратегической инициативы «Один пояс — один путь», и концепции Омана Vision 2040 («Видение-2040»).

Министр иностранных дел Китая Ван И оценил прагматизм подхода Маската к ведению внешней политики. Он подчеркнул, что Пекин не участвует в геополитическом соперничестве и не стремится вмешиваться в дела региона.

«Мы верим, что Оман будет играть исключительную роль в региональном мире и развитии», — сказал китайский политик.

Глава МИД Омана Бард аль-Бусаиди, в свою очередь, приветствовал позицию КНР.

Восточное турне

Эта встреча прошла на фоне недавнего подписания соглашения Пекина и Тегерана о двустороннем сотрудничестве сроком на 25 лет. В ходе диалога Ван И и главы иранского МИД Саида Хатибзаде были достигнуты договоренности о развитии отношений в политической, стратегической и экономической сферах.

In January 2016, #China and #Iran issued a joint statement on establishing a comprehensive strategic partnership and agreed to reach a comprehensive cooperation plan. Thanks to their joint efforts, the China-Iran comprehensive cooperation plan was signed on 27 March. pic.twitter.com/In5srS4lIK — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) March 28, 2021

Ключевой причиной подписания подобного договора стало давление Соединенных Штатов, которое сейчас испытывают обе страны.

«Мир — это не только Запад. И Запад — это не только американский разбойник и три европейские страны. Беспокойство Байдена абсолютно верно: процветающее стратегическое партнерство на Востоке ускоряет закат Америки», — прокомментировал событие секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Внешнеполитический детектив

Еще ранее Ван И посетил Саудовскую Аравию, где выступил с инициативой по обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Он отметил значимость усилий по продвижению мирных процессов в Йемене и Сирии. В Эр-Рияде глава МИД КНР затронул тему палестино-израильского конфликта. Он призвал к мирному сосуществованию двух государств и заявил о готовности предоставить переговорную площадку.

Эти заявления китайского чиновника намекают на большие планы Пекина на Ближнем Востоке. Китай уже провел переговоры с рядом ключевых игроков в регионе. Если властям страны удастся закрепиться здесь, это серьезно усилит политический вес государства.