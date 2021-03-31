Регина Тодоренко покрылась розовыми пятнами при подготовке к шоу «Маска»

Москва, 31 марта. Известная российская телеведущая Регина Тодоренко решила устроить сюрприз для зрителей шоу «Маска» на телеканале НТВ, однако план звезды потерпел сокрушительное фиаско.

Регина Тодоренко рассказала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта о неприятности, приключившейся с ней на проекте. Телеведущая, занимающая в «Маске» кресло члена жюри, в следующем выпуске шоу планировала предстать перед зрителями и участниками в эффектном образе: селебрити намеревалась перевоплотиться в американскую соул-исполнительницу Эрику Баду.

Поначалу все шло по плану: Тодоренко облачилась в ярко-розовое платье с перьями, спрятала волосы под зеленый тюрбан и довершила образ множеством массивных украшений. Однако вскоре вскрылась одна очень неприятная деталь — ткань, из которой сшито платье, оставила яркие розовые следы на подмышках девушки, что она и продемонстрировала фолловерам.

Тодоренко призналась, что в таком виде ей пришлось сидеть в студии программы в окружении Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Александра Реввы до завершения съемок.

Шоу «Маска» полностью оправдывает свой статус самого засекреченного проекта на российском телевидении. Как выяснилось, распространение информации об участниках передачи чревато штрафными санкциями в отношении провинившихся.