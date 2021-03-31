Американские ученые объяснили причину выпадения волос при высоком уровне стресса

Кембридж, 31 марта. Стрессовое состояние в некоторых случаях может привести к замедлению роста волос и их выпадению. Исследователи выяснили, что это связано с особым гормоном.

Специалисты Гарвардского университета провели исследование, направленное на выявление причины выпадение волос у людей с повышенным уровнем стресса. Результаты научных трудов были опубликованы в издании Nature.

Причина выпадения волос кроется в кортизоле — гормоне, генерирующимся в надпочечниках. Он отвечает за развитие стрессовых реакций и является регулятором углеродного обмена в организме человека. В рамках научного эксперимента исследователи попытались заблокировать выработку аналогичного гормона, кортикостерона, у мышей. В результате волосы грызунов перестали выпадать, а функция волосяных фолликул вернулась в норму.

По мнению авторов исследования, их труд позволит разработать новые методы по лечению облысения, вызванного повышенным уровнем стресса. Ученые рекомендуют людям поменьше волноваться, чтобы потом не жалеть об утраченных волосах.

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