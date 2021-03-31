Норкин «секретным приемом» остановил разбушевавшихся из-за Сталина экспертов

Москва, 31 марта. Телеведущий Андрей Норкин особым методом усмирил экспертов студии «Место встречи», которые разбушевались из-за экс-руководителя СССР Иосифа Сталина.

Приглашенные эксперты обсуждали рассекречивание архивов о преступлениях прошлого, необходимость освещать преступления гитлеровских и сталинских времен, а также каким образом это может сказаться на судьбах потомков преступников.

Депутат Госдумы РФ Борис Надеждин упомянул Иосифа Сталина, говоря о расстрелах и репрессиях во времена СССР. По его словам, советский деятель являлся «главным виновником, которому точно никто не приказывал». Норкин решил взять инициативу в свои руки и «подтолкнул» публициста Николая Старикова, чтобы он ответил депутату.

«Николай Викторович, на старт, внимание, марш», — заявил Норкин.

Надеждин добавил, что необходима историческая оценка преступлений советского «режима», однако она идет поперек задач нынешнего.

По словам Старикова, само слово «режим» имеет лишь отрицательный оттенок. Он также попросил не выражаться с помощью нецензурной лексики в отношении государства. Между экспертами разразился спор, пока не вмешался Норкин.

«Дайте мне ответить вам, перехожу на понятный вам язык. Каждое преступление надо расследовать. Давайте расследовать преступную приватизацию. Все еще живы. Кто-то подписал преступный закон. Кто-то потерял работу, инфаркты, спился, неродившееся дети», — продолжил Стариков.

Однако Надеждин возразил, заявив, что «есть разница между неродившимися детьми и умершими от голода». Стариков предложил депутату сказать, что «это другое». Надеждин так и сделал. Однако Норкин решил вмешаться и усмирить экспертов.

«Так, все. Давайте маленький компромисс. Николай Викторович попросил сказать «это другое», Борис Викторович сказал «это другое», давайте хоть здесь остановимся, иначе мы сломаем всю нашу драматургию», — заявил ведущий.

Таким образом Норкин успокоил экспертов, после чего программа прервалась на рекламу.

Ранее ведущий отреагировал на шутку Надеждина о «всегда виноватых женщинах», которую он позволил себе рассказать после комментария драматурга Валерия Печейкина.