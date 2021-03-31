Литовский суд изменил приговор осужденному россиянину Мелю

Вильнюс, 31 марта. Апелляционный суд объявил о продлении тюремного срока в отношении россиянина Юрия Меля. Судьи изменили приговор на 10 лет.

Ранее фигуранта приговорили к семи годам тюрьмы по делу о гибели людей у Вильнюсской телебашни. Срок его заключения истек в марте 2021 года. После этого прокуратура потребовала продления срока Мелю, считая, что наказание в виде семи лет лишения свободы было «мягким».

В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные митинги, в республику направили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января при столкновениях с силовиками и мирными жителями погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. По версии следствия, Мель находился в одном из танков в колонне советской бронетехники. Он находится по стражей с 2014 года.

Министерство иностранных дел РФ назвало произволом приговор литовского суда по делу о столкновениях в Вильнюсе в 1991 году. Как сообщало Федеральное агентство новостей, в ведомстве обратили внимание на то, что на судебные заседания не были допущены посол РФ в Литве и российские журналисты.