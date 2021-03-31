Volvo, BMW и Land Rover скорректируют цены на машины в России

Москва, 31 марта. Это не все марки, которые поднимут цены на российском рынке в апреле. Также ждут подорожания автомобилей от Mitsubishi и Volkswagen.

Популярные автобренды задумываются о повышении цен для покупателей в России с 1 апреля 2021 года. Портал Autonews.ru провел опрос дилеров, где они объяснили планы по изменению цен в большую сторону. Главной причиной называются колебания курса рубля. Компании такого масштаба не могут быстро реагировать на высокую волатильность валют, поэтому последствия сказываются через 6–12 месяцев.

Среднее повышение расценок на машины BMW составит 3,8%. Помимо простого подорожания, компания ограничит доступность по всему модельному ряду — это связано с дефицитом полупроводников. Продукция Volkswagen вырастет в цене на 3–7% в зависимости от модели, а Land Rover поднимет ценник в среднем на 3–5%.

Продажи новых авто почти во всех странах Евросоюза в феврале упали на 19,3%, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA). Это самый низкий результат для данного месяца, начиная с 2013 года.