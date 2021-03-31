Часть ресторанов Санкт-Петербурга не выдержала войны с продвинутыми конкурентами

Причину закрытия порядка 20% ресторанов Санкт-Петербурга директор Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» объяснил разным подходом к работе в условиях пандемии коронавируса.

«Думаю, закрытие ресторанов — это комплексная проблема. Что касается мер поддержки, то Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга анонсировал в этом году возможность получения городской земли для летних столов. Эта мера была очень востребована в прошлом году. Использование ее будет бесплатным, а сама процедура оформления занимает не более одной недели», — прокомментировал Кузнецов.

По его словам, в прошлом году более тысячи организаций в сфере общепита воспользовались этой мерой. Причины, почему около 20% ресторанов Санкт-Петербурга закрылись, по мнению Кузнецова, в том, что некоторые компании быстрее отреагировали на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и организовали доставку, делая это самостоятельно или при помощи агрегаторов. Собеседник отметил: ситуация для всех была одна, но работали предприятия по-разному.

«Поддержка была и есть до сих пор. Это и налоговые преференции, и активно работающая система кредитования, и имущественная поддержка с точки зрения отсрочки платежей по аренде и отмены арендной платы. Но, я подчеркиваю, это касается городской земли», — пояснил Кузнецов.

По мнению директора Центра развития и поддержки предпринимательства, все меры поддержки, которые работали в Санкт-Петербурге, а также по всей России, как льготные кредиты, займы на открытие зарплат, осуществлялись согласно определенным требованиям. Ряд предпринимателей этим требованиям не соответствовал.

«У нас есть сведения от всех крупных банков Санкт-Петербурга, в каком объеме предприниматели получали эти средства. Те планы и объемы, которые выделялись на поддержку предпринимателей, были полностью использованы», — заявил Кузнецов.

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