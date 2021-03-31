Хоккеист Варнаков объяснил, почему забрал детей у тяжелобольной жены

Москва, 31 марта. Хоккеист Михаил Варнаков и его супруга Ольга устроили перепалку в эфире, выясняя отношения. Супруги обвиняют друг друга чуть ли не во всех смертных грехах.

Ольга заявила, что муж бросил ее, узнав о страшном заболевании. У женщины обнаружили опухоль мозга. Если бы ей своевременно ее не удалили, то она бы умерла через месяц.

Из-за операции, по словам супруги спортсмена, ее лицо изменилось. В этот же период она окончательно рассталась с мужем. Но больше ее беспокоит не разрыв с благоверным, а то, что он забрал детей.

«Однажды он забрал к себе старшую дочку на несколько недель. Потом забрал младшую, а после и вовсе заявил, что началась пандемия, и он в ближайшее время детей мне не отдаст. Я не видела девочек уже год», — сказала Ольга в эфире программы «Прямой эфир».

Супруг абсолютно не согласен с заявлением жены. Хоккеист утверждает, что у женщины серьезные проблемы с алкоголем и отдавать ей детей небезопасно.

«Однажды ее положили в реабилитационный центр, дети остались со мной. После выхода она потребовала вернуть ей дочерей и сына. Я вернул, разумеется. Спустя несколько месяцев ситуация повторилась: она легла на реабилитацию, потом вышла и стала требовать детей. Я сказал «нет», — пояснил Варнаков.

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