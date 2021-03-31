Режим чрезвычайного положения из-за пандемии продлится в Молдавии до 30 мая

Кишинев, 31 марта. Депутаты Молдавии на экстренном заседании решили ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.

Режим ЧП будет действовать 60 дней, с 1 апреля по 30 мая. Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаный.

«Проект решения парламента был принят голосами 52 депутатов», — сказала она на заседании.

Предложение правительства поддержали Соцпартия и парламентская группа Pentru Moldova. Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой объявил, что в ближайшие дни каждое министерство должно представить план действий, связанных с введением режима ЧП. При этом вводимые ограничения будут зависеть от динамики ситуации с пандемией.

Власти Киева ужесточат коронавирусные ограничения с 5 апреля. Они решили ввести режим тотального карантина в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 в стране.