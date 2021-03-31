Страницы истории на страницах книги: уникальное издание о троллейбусах появилось в Туле

Тула, 31 марта. Библиофилы региона получили приятный подарок. Вышла в свет книга об истории тульского троллейбуса. В издании собрана масса информации про появление этого вида электротранспорта на дорогах города, его развитии от первых дней до настоящего времени. Автор книги Владимир Щербаков — известный в Туле коллекционер и летописец региона — представил не только увлекательный рассказ, но и редчайшие фотоснимки из собственного архива.

«Были книги о тульском трамвае, а вот издание, посвященное троллейбусу вышло в свет впервые. Почти 60 лет, как этот вид транспорта работает в Туле. Вот так и возникла идея. В книге не только история троллейбуса, там много интересной информации. К тому же в издании можно увидеть фотографии тех мест, которые уже не существуют. Большой объем иллюстраций, схем, чертежей, документов. И про людей мы не забыли. Там есть фотографии первого начальника троллейбусного депо. Много написано о первых водителях, о главном диспетчере советского времени. В общем, всего понемногу: и про людей, и про технику», — ФАН автор книги Владимир Щербаков.

Издание действительно имеет большое коллекционное значение. Подобных книг о троллейбусах, рассчитанных на массового читателя, содержащих множество любопытных фотодокументов, прежде в стране не печаталось.

Ранее ФАН писал о том, что под Тулой снимали фильм о первой голливудской награде отечественного кинематографа.