Экономист рассказал о парадоксах в вопросе национализации предприятий

Вопрос национализации предприятий крайне сложен — производством должны управлять те, кто заинтересован в получении прибыли. Об этом ФАН заявил экономист, аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает возможность национализации предприятий, которые допускают сбои в исполнении гособоронзаказов. Таким образом российский государственный лидер прокомментировал соответствующее предложение, выдвинутое председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

По мнению Коренева, наши профсоюзы пока не выполняют все функции, которые должны выполнять в условиях свободного рынка: защищать как работников, так и работодателя на всех этапах работы. В случае сомнений следует тщательно разбираться, кто прав, а кто виновен в каком-либо сбое. Законодательная база для работы профсоюзов должна создаваться сверху, а сами профсоюзы — снизу, из наиболее активной части трудящихся, убежден эксперт. По его мнению, таких профсоюзов сегодня в России нет.

«К вопросу национализации я отношусь скептически. В настоящее время в России более 70% ВВП производится предприятиями с государственным участием. Эффективность этих предприятий оставляет желать лучшего по сравнению с предприятиями, находящимися в частном секторе. Полагаю, причина проста: частник считает деньги своими и грызет зубами за каждую копейку, а номенклатурный директор больше печется об отчетах и своем кресле. Мотивация у топ-менеджеров и капиталистов разная. Я сам наблюдал подобные явления вживую», — сказал собеседник агентства.

Аналитик выразил сомнение, что эффективность предприятия в случае его национализации возрастет. Если предприятие показало себя неэффективным, в кресло может сесть чиновник-популист, который может просто изображать бурную деятельность.

«Когда компания, получившая госзаказ, работает неэффективно, следует сменить управляющего менеджера либо приватизировать предприятие, но не так, как это делалось в девяностые годы. Предприятиями должны управлять те, кто заинтересован в их прибыли. Национализация может привести к тому, что предприятием станет управлять чиновник, который ставит доклады руководству по значимости выше, чем реальную работу вверенного ему предприятия», — заявил Коренев.

Собеседник ФАН напомнил — нередко можно слышать, что следует аннулировать приватизацию, которая произошла в России в девяностые. Он добавил, что все отменять неразумно. К примеру, люди приватизировали собственные квартиры, зачем их возвращать? По мнению Коренева, не вся приватизация в девяностые была грабительская.

«В силу низкой финансовой грамотности наше население променяло свои ваучеры, то есть долю в предприятиях, на водку, телевизоры и акции сомнительных компаний-однодневок. Мы были к этому не готовы. Те, кто был хитрее, стали крупнейшими олигархами, они молодцы. Прошлого не вернуть, думаю, пересмотра приватизации не будет», — констатировал экономист.

Ранее сообщалось, что дальневосточные судостроительные предприятия удвоили темп производства для скорейшего выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ России.