Киев, 31 марта. Министерство иностранных дел Украины отправило заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили представители ведомства.

Досье «Культура приготовления украинского борща» направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко подтвердил такую информацию. По его словам, Киев стал еще ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО.

«Борщ — наш», — написал Ткаченко в Facebook.

Министр призвал прекратить «манипулировать на почве русскости борща». Украинский МИД добавил, что заявку могут рассматривать в течение нескольких лет, поскольку это происходит раз в два года.

Шеф-повар Дмитрий Табаков ранее поделился с Федеральным агентством новостей секретом потрясающего русского борща. Эксперт в интервью отбил нападки украинцев на актрису «фильмов для взрослых» Сашу Грей из-за национальной принадлежности блюда.