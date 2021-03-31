Житель Подмосковья незаконно мог призывать курских подростков к руфингу

Курск, 31 марта. Курские подростки могли стать жертвой 32-летнего мужчины, который в социальных сетях незаконно склонял несовершеннолетних подростков из разных городов России к руфингу — смертельно опасным прогулкам по крышам. Помимо этого, он призывал их снимать все происходящее на видео, вести прямые трансляции и делать экстремальные фотографии. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

Как стало известно, мужчина был задержан. У него были изъяты цифровые носители с файлами, которые подтвердили его причастность к преступлению. В отношении местного жителя Подмосковья было возбуждено уголовное дело.

«Обвиняемый нарушил ст. 151.2. УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего», — объяснил специалист.

В первом пункте уголовной статьи сказано, что за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для его жизни, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз наказывается штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей, исправительными и принудительными работами, лишением свободы на срок до одного года.

По словам Олега Никитина, во втором же пункте указаны те же деяния, совершенны в отношении двух и более лиц, которые публично демонстрируют происходящее в сети интернет и СМИ. Наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей и лишением свободы на срок до трех лет.

«Сейчас все стремятся к славе, в том числе к геростратовой, любыми путями, в этом и проблема — наказание для одного человека эту проблему не решит», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что во время конфликта в ТЦ «МегаГРИНН» у курянина украли часы стоимостью 1 млн рублей. В отношении вора было возбуждено уголовное дело.