Мать семерым детям задолжала алиментов почти на миллион рублей в Курской области

Курск, 31 марта. В Кировском районном суде региона состоится рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летней курянки, которая уклоняется от выплат алиментов своим семерым детям. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

Женщину уже лишили родительских прав и в октябре 2020 года осудили на полгода исправительных работ. Однако наказание не помогло изменить ситуацию — без уважительных причин курянка перестала оплачивать содержание своих детей. Ее долг перед ними составляет 979 252 рубля.

По словам Олега Никитина, согласно ст. 157 УК РФ о неуплате средств на содержание детей, наказывается исправительными и принудительными работами, а также лишением свободы на срок до одного года.

«Именно та ситуация, когда мать «не героиня», тем более многодетная. Родить ребенка мало — нужно воспитать и дать лучшую жизнь», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что житель Подмосковья незаконно мог призывать курских подростков к руфингу. Помимо этого, он призывал их снимать все происходящее на видео, вести прямые трансляции и делать экстремальные фотографии.