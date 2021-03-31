Киев, 31 марта. Министр финансов Украины Сергей Марченко признал в беседе с журналистами, что Киеву некомфортно обходиться без средств Международного валютного фонда (МВФ).

О том, как «чувствует себя» Украина без кредитов организации, глава Минфина рассказал 31 марта в беседе с изданием Liga.net. Получение денежных средств от МВФ уже заложено в бюджет государства, цитирует политика REGNUM.

«Нам уже некомфортно», — признает министр финансов.

Подобное отсутствие комфорта на Украине отметили, по его словам, еще в 2020 году. Окончание пандемийного года было сложным для страны, однако власти смогли согласовать параметры бюджета и получить макрофинансовую помощь от Евросоюза, отмечает Марченко. При этом компенсировать отсутствие средств фонда из других источников Киев не способен.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник ранее заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что Киев избавляется от пожилых украинцев при помощи коронавирусной пандемии. В Незалежной сегодня наблюдается катастрофа в медицине, как стало известно из слов собеседника издания.