Звезда «Дома-2» Ксения Бородина призналась в краже

Москва, 31 марта. Телеведущая Ксения Бородина недавно вернулась с отдыха, который они вместе с мужем провели в Турции. В Instagram артистка честно рассказала о краже из отеля.

Социальные сети звезды проекта "Дом-2" буквально завалены фотографиями и рассказами о волшебном отдыхе. Кроме прекрасных снимков и ярких впечатлений, артистка прихватила с собой еще кое-что. Как Бородина призналась, уютные тапочки буквально взывали к ней, и она забрала их с собой в Москву.

«Не могла удержаться просто и забрала вот эти вот тапочки. Они просто какие-то невероятно классные, но я так понимаю, что они одноразовые. То есть я могла их забрать или нет? Меня весь день мучает совесть», — честно рассказала о своем поступке Бородина.

Бородина поинтересовалась, как часто ее поклонники присваивают что-то на отдыхе. Позже, чтобы избежать угрызения совести, телеведущая составила полный список того, что не стоит присваивать себе в отелях. В список запрещенных вещей попали халат, полотенца, посуда, лампочки, кухонная посуда и даже шторы.

Перед отпуском супруг Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров, опубликовал пост, в котором похвастался вылетом в Турцию. По странной позе телеведущей поклонники заподозрили у нее беременность, что и подтвердил в посте мужчина.