Опубликована декларация о доходах президента Украины за 2020 год

Киев, 31 марта. Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал декларацию о доходах лидера государства и его семьи за прошлый год.

Согласно декларации, состояние семьи Зеленского за 2020 год составило 815 тыс. долларов. При подсчете учитывались доходы и расходы, а также имущество лидера государства.

«Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 гривен», — говорится в сообщении.

Заработная плата Зеленского за прошлый год составила около 12 тыс. долларов. Порядка 485 тыс. долларов семья президента Украины получила от продажи недвижимого имущества и земельного участка в поселке Иванковичи под Киевом. Помимо этого, украинский лидер задекларировал поступления за авторские права на 165 тыс. долларов.

Декларацию о доходах за 2020 год также подал президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы страны.