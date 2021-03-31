Пугачева нежно обратилась к Вайкуле в честь дня рождения

Москва, 31 марта. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с трепетом обратилась к своей подруге Лайме Вайкуле. Поздравительный пост артистка опубликовала в Instagram.

Известная артистка мало кого подпускает к себе близко, однако если дружит — то фактически навсегда. В доме Пугачевой и Галкина в деревне Грязь неоднократно гостили многие российские артисты. Тесно Примадонна общается и с певицей Лаймой Вайкуле, с которой они проводят время вместе в Латвии.

Из-за пандемии коронавируса подруги давно не виделись, однако об имениннице Пугачева не забыла и опубликовала трогательный пост в честь праздника. На селфи народные артистки позируют с широкими улыбками.

«С днем рождения, милая наша Лаймочка!! Радости и здоровья тебе. До встречи в дюнах», — ласково подписала публикацию артистка.

Подписчики Примадонны не узнали Вайкуле на фотографии, некоторые даже перепутали ее с дочкой Пугачевой — певицей Кристиной Орбакайте. Большинство фолловеров аккаунта уверены, что с годом артистки лишь похорошели.

«Алла Борисовна, вы вместе с Лаймочкой как хорошее вино — все лучше с каждым годом»; «Сначала подумалось, что с вами Орбакайте. До чего ж вы красивые обе!»; «Как сестренки, улыбки похожи. Только потом поняла, что это Лайма, а не Кристина», — отметили поклонники.

Накануне Кристина Орбакайте отпраздновала девятилетие своей единственной дочери Клавдии. На мероприятии собрались родные и близкие. Супруг Пугачевой шоумен Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлел игры артистки с детьми.