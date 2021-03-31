Хас-Магомед Кадыров назначен мэром Грозного

Грозный, 31 марта. Временно исполняющий обязанности мэра Грозного Хас-Магомед Кадыров назначен главой города. Об этом сказано в решении, опубликованном на сайте думы.

В начале текущего месяца по рекомендации главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова городская дума назначила Хас-Магомеда Кадырова временно исполняющим обязанности мэра.

«По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила: назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», — говорится в сообщении.

Ранее врио мэра Грозного был главой администрации Кадырова.

Грозный сейчас по праву может называться одним из самых эффектных городов Российской Федерации. Хотя десять лет назад большая его часть лежала в руинах. А уже в 2021 году город вновь готов соревноваться за звание одного из лучших туристических мест страны.