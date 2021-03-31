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Экономика

Пожар на японском заводе ударит по мировому выпуску автомобилей

Пожар на японском заводе ударит по мировому выпуску автомобилей

Токио, 31 марта. Многие автоконцерны могут остаться без комплектующих из-за пожара на японском заводе электроники.

Корпорация Renesas Electronics пострадала из-за пожара на своем токийском заводе. Предприятие изготовляло сложную электронику, которая часто использовалась в производстве автомобилей. Выпуск продукции остановился, из-за этого многие марки машин лишатся комплектующих на месяцы.

По оценкам, производство автомобилей во всем мире сократится на 7% только из-за этого случая. В абсолютных цифрах речь идет о 1,6 миллиона автомобилей. Суммарный ущерб, который нанес предприятию пожар, оценивают в 158–218 миллионов долларов. Восстановление завода и возобновление его работы ожидается только к середине лета текущего года.

Высокопроизводительные чипы ранее стали инструментами в торговой войне Китая и США. В Вашингтоне заявляют, что Пекин якобы использует американскую электронику против интересов американцев, включая и военные цели.

В начале текущего года в список лидеров по угоняемости в РФ вошли Lada Vesta и Volkswagen Tiguan, а выпали из него кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, а также седан Kia Optima, сообщал «ФедералПресс». Страховщики констатируют, что активность угонщиков вернулась к допандемийному уровню.

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