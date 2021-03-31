Киев, 31 марта. Украинский лидер Владимир Зеленский пытался добиться возможности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Россия ответила отказом, объяснив свое решение отсутствием у Киева исполнения заключенных Минских соглашений. Сейчас можно наблюдать, как Украина пытается избавиться от последней возможности для Москвы к сохранению Украины в том виде, в каком она существует сейчас. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Поскольку Украина фактически начинает отказываться от выполнения Минских соглашений, у России начинает теряться стимул к тому, чтобы способствовать сохранению украинской государственности в том виде, в котором она есть», — сообщил Жарихин.

По словам политолога, на Украине сейчас происходит ползучий госпереворот и наступление на демократию. Благодаря этому российская сторона окончательно теряет все стимулы для участия в политической жизни Украины. Ведь попытки понравиться украинскому избирателю или поддержать Киев в любой области становятся бессмысленными, когда электоральная форма власти полностью уничтожена.

Ранее сообщалось о доходах украинского президента Владимира Зеленского. Его заработная плата за прошлый год составила около 12 тысяч долларов. 485 тысяч долларов семья президента Украины заработала благодаря продаже недвижимости и земельного участка в поселке Иванковичи, недалеко от украинской столицы. Украинский лидер также задекларировал и поступления на авторские права, здесь сумма составила 165 тысяч долларов.