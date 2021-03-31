Индейцы мапуче обвинили президента Чили в геноциде

Араукания, 31 марта. Индейцы мапуче подали иск в суд города Темуко, столицы Араукании, требуя признать политику чилийского президента Себастьяна Пиньеры геноцидом коренных народов. Представители одного из древнейших сообществ Южной Америки обвиняют власти страны в репрессиях. Обращение было опубликовано в журнале Aukin.

«Правительство считает мапуче внутренним врагом. Оно использует свои репрессивные силы для того, чтобы решить территориальную проблему. Нынешняя политика чилийской власти по отношению к мапуче представляет собой геноцид»,— говорится в обращении.

COMUNIDADES MAPUCHE PRESENTAN QUERELLA CONTRA PIÑERA POR GENOCIDIO El anuncio lo hicieron hoy en conferencia de prensa... Опубликовано AukinПонедельник, 29 марта 2021 г.

Мапуче настаивают, что правительство Чили пытается «милитаризировать» территории, на которых они традиционно проживают, и постоянно ущемляют их базовые права: зафиксированы многочисленные «избиения, пытки и убийства», в результате которых погибли женщины и дети.

«Со второй половины XVIII века чилийское государство на территории мапуче развязало систематическую расистскую политику колониального насилия, что привело к изгнанию нашего народа и к безнаказанным убийствам наших братьев»,— говорится в тексте.

В конце обращения они ссылаются на Уголовно-процессуальный кодекс Сан-Хуана и просят суд расследовать множественные случаи геноцида и призвать к ответу президента Чили.

История противостояния

Конфликт официального правительства Чили с индейцами мапуче начался в конце XIX века. В результате военной кампании правительства в 1862–1886 годах территории индейцев в Араукании оказались в составе Чили. После падения диктаторского режима Аугусто Пиночета в 1990-х годах индейцы, ссылаясь на Декларацию ООН о правах коренных народов, потребовали вернуть им часть земель, но власти не пошли им навстречу.

С тех пор часть мапуче ведет национально-освободительную борьбу за отделение региона в южной части страны. Очередное обострение произошло в январе 2021 года — после того как индейцы перекрыли дороги и подожгли несколько зданий, правительству пришлось ввести войска в Арауканию.