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Дмитрий Шепелев хочет подарков за рождение ребенка

Дмитрий Шепелев хочет подарков за рождение ребенка

Москва, 31 марта. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев задался вопросом, почему отцы не получают подарки за рождение детей в отличие от мам и новорожденных.

Звезда ТВ устроил на своей странице в соцсети Instagram опрос на тему подарков родителям и детям после рождения наследников.

«Заметил очень интересную деталь. Все поздравляют, но подарки делают только для мамы и малыша. А для папы — ни одного. Почему так?» — спросил у подписчиков Шепелев.

Ответы интернет-пользователей не очень понравились телеведущему. Некоторые писали, что роль отца в процессе родов незначительная. Шепелева возмутили такие комментарии. Он подчеркнул, что с таким отношением к мужчинам женщины не должны удивляться, почему не могут встретить достойного спутника жизни или воспитывают ребенка в одиночку.

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз в марте этого года. Его возлюбленная Екатерина Тулупова подарила ему сына. По словам телеведущего, имя малышу еще не выбрано, этим пара займется в ближайшее время. У ведущего подрастает старший сын от Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году.

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