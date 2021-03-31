Дмитрий Шепелев хочет подарков за рождение ребенка

Москва, 31 марта. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев задался вопросом, почему отцы не получают подарки за рождение детей в отличие от мам и новорожденных.

Звезда ТВ устроил на своей странице в соцсети Instagram опрос на тему подарков родителям и детям после рождения наследников.

«Заметил очень интересную деталь. Все поздравляют, но подарки делают только для мамы и малыша. А для папы — ни одного. Почему так?» — спросил у подписчиков Шепелев.

Ответы интернет-пользователей не очень понравились телеведущему. Некоторые писали, что роль отца в процессе родов незначительная. Шепелева возмутили такие комментарии. Он подчеркнул, что с таким отношением к мужчинам женщины не должны удивляться, почему не могут встретить достойного спутника жизни или воспитывают ребенка в одиночку.

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз в марте этого года. Его возлюбленная Екатерина Тулупова подарила ему сына. По словам телеведущего, имя малышу еще не выбрано, этим пара займется в ближайшее время. У ведущего подрастает старший сын от Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году.