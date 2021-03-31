Психолог Абравитова оценила решение YouTube скрыть дизлайки ради эксперимента

YouTube в тестовом режиме скрыл у некоторых пользователей счетчик дизлайков. Решение провести эксперимент было принято в ответ на жалобы на кибербуллинг — против некоторых авторов устраивались целые кампании. Психолог Марианна Абравитова в комментарии ФАН рассказала, как реакция пользователей влияет на восприятие контента.

Специалист предположила, что YouTube разработает алгоритм для борьбы с кибербуллингом. Однако Абравитова усомнилась, что хостинг вовсе откажется от лайков и дизлайков.

«Наверняка, они разработают алгоритм, с помощью которого будут выявлять буллинг. То, что существуют лайки и дизлайки, — это нормально и даже хорошо. Естественно, у людей разные мнения, кто-то его выражает, кто-то молча листает и смотрит, кто-то считает, что надо отреагировать. Я думаю, что отказа от этой системы не будет, но явно будет разработан какой-то алгоритм», — заявила собеседница ФАН.

Психолог также отметила, что лайки и дизлайки по-разному влияют на пользователей.

«На некоторых пользователей может влиять негативная реакция других людей, на кого-то может влиять в обратную сторону – если вокруг канала разворачивается треш, то это явно что-то интересное. А на кого-то это не действует вообще — есть самодостаточные люди, которые не ориентируются ни на чье мнение, кроме как на свое», — объяснила психолог.

YouTube сообщил, что начал тестирование несколько новых видов интерфейса со скрытым счетчиком дизлайков. Пользователи смогут оставлять под роликами дизлайки, однако их количество сможет видеть только владелец канала.

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